Im Würzburger Dallenbergbad sorgt ein privater Sicherheitsdienst für Ordnung: Ist das im Schwimmbad nötig?

Zwei Mitarbeiter des Continus Sicherheitsdienstes sind in den Ferien bei Badewetter täglich an den Schwimmbecken im Würzburger Dallenbergbad im Einsatz.

Plus Massenschlägereien wie in Berlin gibt es in Würzburger Freibädern nicht. Aber mehr aggressive Besucher schon. Welche Aufgaben der Sicherheitsdienst hat.

Von Manuela Göbel

Zwei Männer mit kurzen Hosen und T-Shirts mit der Aufschrift "Sicherheitsdienst" sind in den Ferien ab 12.20 täglich im Dallenbergbad zu sehen. Sie laufen über die Liegewiese und umrunden die Schwimmbecken. Außerhalb der Ferien sind sie nur an den Wochenenden im Einsatz.

"Die Mitarbeiter sollen für Sicherheit, Ruhe und Ordnung auf dem Gelände sorgen und für Anliegen von Badegästen da sein", nennt Felix Makulik, Gruppenleiter der WVV-Tochter Würzburger Bäder GmbH (WBG), die Aufgaben des Sicherheitsdienst. Sie würden Bademeister und Kassenpersonal unterstützen und Konflikte entschärfen.

