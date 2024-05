Würzburg

04:00 Uhr

Immer mehr Hass im Netz: Warum Würzburgs Oberstaatsanwalt Hubert Stühler den Hetzern die Handys abnehmen lässt

Plus Von Judenfeindlichkeit bis Homophobie - die Hasskriminalität nimmt zu. Wie viele Fälle es in Würzburg gibt, wie die Ermittler vorgehen - und was die härteste Strafe ist.

Von Michael Czygan

Eine Mitarbeiterin trägt einen Stapel Akten in Hubert Stühlers Büro. "Die Arbeit geht nicht aus", sagt der Oberstaatsanwalt trocken. Gerade hat der Sonderdezernent für die Bekämpfung von Hate-Speech die Statistik der Staatsanwaltschaft Würzburg erläutert: 74 Verfahren, die als Hasskriminalität einzustufen sind, haben Stühler und seine Kolleginnen und Kollegen im Jahr 2023 angestrengt.

Bayernweit ermittelte die Justiz in über 3100 Fällen. Dass die Zahlen zuletzt stiegen, ist für Bayerns Justizminister Georg Eisenreich ( CSU) ein Zeichen dafür, dass der Kampf gegen strafbaren Hass und Hetze im Internet konsequent geführt werde. Unter den 76 Beschuldigten, die die Staatsanwaltschaft Würzburg ins Visier nahm, waren laut Stühler 60 Erwachsene, fünf Jugendliche und zwei Verdächtige zwischen 18 und 21 Jahren.

