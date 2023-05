Würzburg

14:00 Uhr

Immer mehr Vandalismus in fränkischen Kirchen: Einbrechern ist sogar der Tabernakel nicht heilig

Plus Die Statistik des Bayerischen Landeskriminalamts für 2018 bis 2022 weist immer mehr Sachbeschädigungen an Kirchengebäuden aus. So schaut es in der Region aus.

Von Christine Jeske

Kirchen und Kapellen laden zur Einkehr ein. Manchmal locken sie auch Menschen an, die anderes im Sinn haben als Stille und Gebet. Sie zerstören mutwillig, machen bei ihren Raubzügen sogar vor dem Tabernakel nicht Halt, sie beschmieren Gegenstände, feiern - wie vor etlichen Jahren in Himmelstadt (Lkr. Würzburg) oder in Zellingen (Lkr. Main-Spessart) - Gelage statt Gottesdienste.

In der Fünf-Jahres-Statistik des Bayerischen Landeskriminalamts ( LKA) haben Sachbeschädigungen in Kirchenbauten zugenommen. Die Tendenz bei Diebstählen ist dagegen rückläufig, heißt es in einer aktuellen Auswertung des LKA. So gab es 2018 in Bayern 231 Sachbeschädigungen in Kirchen, Kapellen und Klöstern. 2022 waren es 294. Die Diebstähle gingen im gleichen Zeitraum von 807 auf 398 zurück.

