Würzburg

10.03.2023

Immer weniger Studierende wollen ins Lehramt an Grundschulen: Numerus Clausus an der Universität Würzburg fällt weg

Wer möchte Lehrerin oder Lehrer an Grundschulen werden? Nach einem Ansturm auf Studienplätze hat der Andrang von Studierenden für das Grundschullehramt an der Uni Würzburg merklich nachgelassen.

Plus Erst ein gewaltiger Ansturm, jetzt plötzlich Flaute? Warum die Uni Würzburg wieder auf den NC für Grundschullehramt verzichtet und wie viel freie Plätze es gibt.

Von Andreas Jungbauer

Sie werden händeringend gesucht: Lehrkräfte für Bayerns Grundschulen. Dass der Freistaat sie jetzt in anderen Bundesländern abwerben will, sorgt dort für einige Verärgerung. Denn was ist mit eigenem Nachwuchs aus den bayerischen Hochschulen?

