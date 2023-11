Aura im Sinngrund

04:00 Uhr

In Aura und in Lohrhaupten: Wölfin fraß in einer Nacht in zwei Bundesländern Schafe an

Plus Jetzt steht fest, dass ein Wolf in einer Nacht an zwei acht Kilometer voneinander entfernten Stellen im Spessart Schafe gerissen hat. Eine Wildkamera hat das Tier in der Nacht fotografiert.

Von Björn Kohlhepp

Die beiden Vorfälle liegen schon fast zwei Monate zurück. Am 25. September wurde bei Armin Heil in Aura morgens ein Schaf gerissen, in derselben Nacht fiel Luftlinie etwa acht Kilometer entfernt im hessischen Lohrhaupten ebenfalls ein Schaf einem Angreifer zum Opfer. Es gibt ein Video von dem Tier in Lohrhaupten, wie es, schwer verletzt, am Morgen des 25. September noch lebte. Schnell war klar, dass beide Male ein Wolf der Übeltäter war. Anhand der DNA-Untersuchung ließ sich für Aura schnell sagen, dass die Wölfin GW3092f wieder einmal zugeschlagen hatte. Doch welcher Wolf griff in derselben Nacht so wenige Kilometer entfernt an?

Das genaue Ergebnis aus Lohrhaupten hat lange auf sich warten lassen. Lange hieß es nur, dass dort ein Wolf mit dem bei uns seltenen Haplotyp HW02 zugeschlagen hatte. Diesen Typ hat auch die Auraer Wölfin, die seit Wochen die Rhön unsicher macht. Erst dieser Tage hat das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie auf seiner Internetseite bekanntgegeben, dass auch das Schaf in Lohrhaupten auf das Konto der Wölfin GW3092f geht.

