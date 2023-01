Starker Schneefall: Unterrichtsausfall und Verkehrsbehinderungen in Unterfranken

Starke Schneefälle in der Nacht haben am Mittwoch Morgen den Berufsverkehr in fast ganz Unterfranken erschwert. Es gab zahlreiche Unfälle.

Aufgrund des starken Schneefalls fällt am Mittwoch in den Landkreisen Kitzingen und Würzburg sowie in der Stadt Würzburg die Schule aus. Das teilte das bayerische Kultusministerium am frühen Mittwochmorgen mit. Dies betreffe aber nur den Präsenzunterricht, so Pressesprecher Johannes Hardenacke von der Regierung von Unterfranken. Die Lehrkräfte hätten nicht frei.

Die Schulämter teilen mit, dass Notbetreuung in den Schulen in der Regel möglich ist, das Lehrpersonal sei vor Ort. Zudem sollen Schüler und Schülerinnen über die digitalen Kanäle unterrichtet werden, die während der Corona-Pandemie etabliert wurden.

Schlechte Straßenverhältnisse in ganz Unterfranken

Die Polizei Unterfranken meldet "schwierige Verhältnisse" auf den Straßen der gesamten Region, es ist mit Verspätungen zu rechnen. Am Morgen kam es vermehrt zu kleineren Unfällen mit Blechschäden, Verletzte gab es bislang nicht. Schwerpunkt sei die Region Main-Rhön, also Stadt und Landkreis Schweinfurt, Bad Kissingen, Rhön-Grabfeld und die Hassberge, so Pressesprecher Björn Schmitt. Ebenfalls schwierig seien die Straßenverhältnisse in Stadt und Landkreis Würzburg, Kitzingen und Main-Spessart.

Auf der A3 (Frankfurt Richtung Würzburg) gab es gegen acht Uhr zwischen Helmstadt und Würzburg-Heidingsfeld einem größeren Unfall, zwei Spuren wurden gesperrt. Es bildete sich ein langer Stau.

Im Stadtgebiet Würzburg waren vor allem die beiden Linien von Verspätungen und Ausfällen betroffen, die Höhenlagen überwinden müssen. Doch habe man das schnell in den Griff bekommen, so Pressesprecherin Cornelia Wagner. Schon gegen neun Uhr habe sich die Situation weitestgehend normalisiert.