Schweinfurt

07.08.2023

In den Rädern der Tour-de-France-Sieger steckt ein Stück Schweinfurt: Wie SRAM im internationalen Radsport vertreten ist

Jonas Vingegaard, Gesamtsieger der Tour de France 2023: In seinem Fahrrad sind Komponenten von SRAM enthalten. Im Standort Schweinfurt der Firma werden unter anderem die Antriebskassetten am Hinterrad produziert.

Plus Das Entwicklungs- und Testzentrum in der Romstraße in Schweinfurt spielt eine große Rolle für die Radprofis. Hier werden unter anderem Antriebskassetten hergestellt.

Feier-Stimmung bei SRAM in Schweinfurt: Jonas Vingeegard und Demi Vollering, die Sieger der Tour de France, fuhren mit Fahrradkomponenten des US-Herstellers zum Sieg. Das SRAM-Entwicklungs- und Testzentrum in der Romstraße in Schweinfurt ist laut einer Pressemitteilung maßgeblich an diesen Erfolgen beteiligt. "Es war sehr motivierend für uns, bei den TV-Übertragungen die Produkte aus Schweinfurt im Einsatz zu sehen und siegen zu sehen. Ein toller Erfolg für das ganze Team", so Bernhard Johanni, Geschäftsführer SRAM Deutschland. Der folgende Text basiert auf einer Mitteilung des Unternehmens.

Nicht nur bei der Tour de France waren SRAM-Komponenten im Einsatz. SRAM liefert Antriebs- und Bremssysteme an das Team Jumbo Visma. Dieses Jahr gewann das Team bereits den Giro d'Italia mit Primoz Roglic und nun die Tour de France mit Jonas Vingegaard. Doch die Siegesserie ist damit noch nicht zu Ende, denn Giulio Ciccone vom Lidl-Trek Team gewann bei der Tour das gepunktete Trikot des besten Bergfahrers ebenfalls auf SRAM-Komponenten. Sein Teamkollege Mads Pedersen konnte zudem einen Etappensieg einfahren.

