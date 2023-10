Würzburg

17:00 Uhr

In eigener Sache: Warum ein Interview mit der neuen CSU-Landtagsabgeordneten Andrea Behr aus Würzburg nicht erscheint

Plus Bei der Wahl am 8. Oktober wurde Andrea Behr (CSU) als Direktkandidatin in den Landtag gewählt. Deshalb hat diese Redaktion ein Interview mit ihr geführt. Doch das wird nicht erscheinen.

Von Sophia Scheder, Torsten Schleicher Artikel anhören Shape

Es war ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen: Bei der bayerischen Landtagswahl ging es im Stimmkreis Würzburg-Stadt eng zu zwischen den Grünen mit ihrem Direktkandidaten Patrick Friedl (53) und der CSU mit Direktkandidatin Andrea Behr (54). Letztendlich gewann Behr mit 33 Prozent (Grüne 29,8) der Stimmen. Die CSU nach fünf Jahren wieder im Besitz des Direktmandats – das war Anlass für ein Interview mit der neuen Landtagsabgeordneten Andrea Behr. Ein Interview, das aber nicht erscheinen wird. Was ist geschehen?

Eine Aussage bei der Main-Post-Wahlarena sorgte für Schlagzeilen

Am Mittwoch nach der Wahl telefonierten wir mit Andrea Behr. In dem Interview, in dem Behr alle Fragen beantwortete, ging es unter anderem um den Wahlabend, wie die ersten Tage nach der Wahl für Behr verlaufen sind und was sie nun im Landtag erreichen will. Bei einer der vorbereiteten Fragen gab es einen Bezug zu Behrs Aussage bei der Main-Post-Wahlarena am 14. September, die für Schlagzeilen gesorgt hatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen