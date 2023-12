Karlstadt

04:00 Uhr

In Karlstadt in ein Auto gezerrt: Nach mysteriöser Entführung nimmt Polizei zwei Verdächtige fest

Auf der Suche nach einem entführten Mann verteilte die Bereitschaftspolizei im November Flyer in Karlstadt in der Nähe des Tatorts an Autofahrer und Anwohner.

Plus Ein Mann soll in Karlstadt im November entführt und dann gefoltert worden sein. Waren die Kidnapper Geschäftspartner des Entführten, die sich betrogen fühlten?

Von Manfred Schweidler Artikel anhören Shape

Im Fall eines 33-Jährigen, der im November in Karlstadt entführt worden war, gibt es Ermittlungs-Fortschritte. Der Mann wurde Anfang November mitten in Karlstadt (Lkr. Main-Spessart) auf offener Straße entführt. Fünf Tage später tauchte er 160 Kilometer entfernt in Sinsheim in Baden-Württemberg wieder auf.

Der Mann trug bei der Entführung Verletzungen davon, die nach Informationen unserer Redaktion darauf hinweisen, dass ihn seine Entführer quälten. "Der Geschädigte wies körperliche und psychische Verletzungen auf und wurde offensichtlich im Zuge der mehrere Tage andauernden Entführung körperlich misshandelt", bestätigt Martin Kuhn, Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken, auf Nachfrage.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen