Würzburg

15.07.2023

In nur 29 Minuten von Würzburg nach Nürnberg: Warum Bund und Bahn eine komplett neue ICE-Neubaustrecke planen

Ein ICE auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Nürnberg und München: Wie hier entlang der A9 könnte eine neue Schnellstrecke in Franken an der Autobahn A3 gebaut werden.

Plus Mit 300 km/h sollen Züge über die Trasse rauschen. Wo sie verlaufen wird, ist noch unklar, aber es gibt Hinweise. Der Bund Naturschutz kritisiert das Großprojekt.

Von Andreas Jungbauer Artikel anhören Shape

Gerade erst wird die bestehende Strecke saniert. Doch die Deutsche Bahn steht bereits in den Startlöchern für eine komplett neue Hochgeschwindigkeitstrasse zwischen Würzburg und Nürnberg. Mit bis zu 300 km/h sollen die Züge hier in Zukunft über die Gleise rauschen. Angepeilt ist eine Fahrzeit von nur noch 29 Minuten, wo man derzeit eine knappe Stunde braucht.

So sieht es als Zielvorgabe der "Deutschlandtakt" vor – ein bundesweit abgestimmter Taktfahrplan, der 2018 von der Bundesregierung auf den Weg gebracht und vor zwei Jahren als vordringlich im Schienen-Bedarfsplan eingestuft wurde. Das Prinzip: "Erst der Fahrplan, dann die Infrastrukturplanung". Das Schienennetz soll so ausgebaut werden, dass Züge überall im Land in einem verlässlichen Stunden- oder Halbstundentakt fahren. Gute Anschlüsse zwischen Nah- und Fernverkehr sollen sichergestellt und Kapazitäten – auch für den Güterverkehr – erhöht werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen