In Unterfranken steigen die Pegel weiter: Es bleibt nass, windig und wird auch noch frostig

Land unter in einigen Bereichen in Unterfranken, wie hier in Bad Kissingen: Die Fränkische Saale ist stark über die Ufer getreten, wie hier am Rosengarten.

Plus Die Hochwassersituation hat sich in der Region am Donnerstag weiter zugespitzt. Besonders betroffen ist laut Hochwassernachrichtendienst der nördliche Teil Unterfrankens.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat bis Samstag weiteren Regen angekündigt und in höheren Lagen, auch in Franken, ab 600 Metern Schneefall. Immerhin: Am Donnerstag könnten die Regenfälle in den Mittelgebirgen im Tagesverlauf abklingen. Wie ein Sprecher des Hochwassernachrichtendienstes des Bayerischen Landesamts für Umwelt am Donnerstag mitteilte, wird derzeit an acht Stellen in Ober- und Unterfranken die Hochwasser-Meldestufe 3 überschritten. Hier werden bebaute Grundstücke überflutet, Keller laufen voll und Straßen müssen gesperrt werden.

"Die Hochwasserscheitel werden an den Nebengewässern des Mains spätestens in der Nacht von Donnerstag auf Freitag erwartet", heißt es von Seiten des Hochwassermeldedienstes. "An der Fränkischen Saale liegen die Scheitel über denen des Dezember-Hochwasserereignisses, an der Sinn sind sie vergleichbar hoch."

