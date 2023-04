Würzburg

04:00 Uhr

Infektionen durch Zeckenbisse steigen in Bayern bedenklich an - trotz des kühlen Frühlings

Plus 2022 häuften sich die Infektionen mit FSME in Unterfranken. Dagegen kann eine Impfung schützen. Nicht jedoch gegen die häufigere Borreliose.

Von Folker Quack

Auch wenn der Frühling in diesem Jahr nicht so recht mit frühlinghaften Temperaturen überzeugt, für die Zecken ist es warm genug. Und wenn jetzt die Temperaturen steigen, werden die kleinen Plagegeister noch aktiver. Mit jedem Biss können Zecken gefährliche Krankheiten übertragen. Aufgrund des Klimawandels komme es immer früher zu Zeckenbissen, so Gerhard Dobler vom Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München.

Das spiegelt sich auch in den Zahlen des bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit wieder. Kam es noch 2021 zu einem starken Rückgang der Infektionen durch Zeckenbisse, weil die Zeckenpopulation zumindest in Bayern regelrecht zusammengebrochen sei, so die Experten, seien die FSME-Infektionen schon 2022 fast wieder auf das Niveau des Rekord-Jahres 2020 gestiegen.

