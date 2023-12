Estenfeld

04:00 Uhr

Infektwelle im Winter: Warum bekommt man eine Erkältung und macht Kälte wirklich krank?

Plus Dr. Margarethe Fuchsberger ist seit 1982 Hausärztin, erkältet gefehlt hat sie nie. Im Gespräch verrät sie, wie man das schafft - und was an Erkältungs-Mythen dran ist.

Von Susanne Schmitt Artikel anhören Shape

Husten, Schnupfen, Halsschmerzen: Die winterliche Infekt-Welle rollt, auch in Unterfranken stecken sich derzeit zahlreiche Menschen an. Nur, wie erkältet man sich eigentlich? Macht es krank, wenn man stundenlang auf dem Weihnachtsmarkt friert oder beim Winterspaziergang nasse Füße bekommt? Und wie verhält man sich richtig, wenn man sich einen Infekt eingefangen hat?

"Wichtig ist auf jeden Fall Bewegung an der frischen Luft, das ist für mich mein Allheilmittel", sagt die Estenfelder Hausärztin Dr. Margarethe Fuchsberger. Ein Gespräch über die sinnlose Angst vor Erkältungsviren, Mythen über nasse Haare und Joggen bei minus 15 Grad.

