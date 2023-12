Würzburg

17.12.2023

Inhaber vom Club Dornheim in Würzburg: Zählen wilde Techno-Nächte genauso zur Kultur wie Theater und Museumsbesuche?

Wie sieht Kultur in der Clubszene aus? Das erklären Patrick Rheude, Alexander Schmelz und Denny Garcia (von links) vom Würzburger Club Dornheim im Interview.

Plus Sind Clubs mit harten Bässen und kalten Getränken genauso Kultur wie Kunstausstellungen und Theatervorführungen? Im Club Dornheim in Würzburg ist man davon überzeugt.

Von Gina Thiel Artikel anhören Shape

Der Würzburger Techno- und Elektroclub "Dornheim" grenzt sich bewusst von dem Begriff "Diskothek" ab und versteht sich selbst als ein Ort, an dem Kultur stattfindet. Auch deshalb hat das Dornheim sich als erster Würzburger Club der bundesweiten Initiative "Clubs are Culture" angeschlossen, die mehr Förderprogramme und rechtliche Spielräume in Bau- und Lärmverordnungen fordert.

Aber was unterscheidet Clubs eigentlich von Diskotheken und wie findet Kultur zwischen Technobässen und Kaltgetränken statt? Darüber hat diese Redaktion mit Dornheim-Inhaber Alexander Schmelz sowie dem Clubleiter Patrick Rheude und Programmleitung Denny Garcia gesprochen:

