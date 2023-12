Heuchelhof

04:00 Uhr

Mit Behinderung: Der neunjährige Aurelian aus Würzburg kickt sich beim TSV Rottenbauer ins Leben

Plus Dank eines Projektes der Uni Würzburg findet der behinderte Junge aus Würzburg einen Weg in den Vereinssport. Motorische Fortschritte und soziale Integration gehen Hand in Hand.

Von Tim Eisenberger

"Links, rechts, links, rechts", gibt sich Aurelian Kommandos, während er die Treppe zur Sporthalle am Würzburger Heuchelhof hinab stiefelt. Der seit kurzem Neunjährige lebt mit einer motorischen Behinderung, weil er bereits in der 24. Schwangerschaftswoche, also knapp drei Monate zu früh auf die Welt kam.

Eine Einschränkung, die ihn bisher daran gehindert hat, am regulären Vereinssport teilzunehmen. Etwa zwei Drittel der sieben- bis zwölfjährigen Kinder in Deutschland sind in einem Sportverein. Dagegen war 2013 (das letzte Mal als diese Zahlen erhoben wurden) nur jedes fünfte Kind, das wie Aurelian mit einer körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung lebt, im Sportverein aktiv.

