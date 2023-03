Instagram-Video geht viral: Mehr als 1,3 Millionen Menschen sehen den rappenden Pfarrer aus Hammelburg

Plus Thomas Eschenbachers Predigt im Hip-Hop-Style zieht unfassbar weite Kreise. Kreativ oder zum Fremdschämen? Wie unterschiedlich die rund 800 Kommentare ausfallen.

Ein solches Publikum hatte Thomas Eschenbacher mit Sicherheit noch nie. Der Instagram-Beitrag dieser Redaktion mit einem Video vom Predigt-Rap des Hammelburger Pfarrers wurde bis zum Mittwoch, 8. März, mehr als 1,3 Millionen Mal aufgerufen.