Wildflecken

11:00 Uhr

Internationale Bundeswehr-Übung in der Rhönkaserne Wildflecken: 2600 Soldaten aus 14 Staaten beim "Schnellen Degen"

Plus Mit Gefechtsstäben, wie sie im Krieg aufgebaut wären, üben Bündnispartner noch bis 30. November den Schulterschluss. Wie klappt das nationenübergreifend?

Von Wolfgang Dünnebier Artikel anhören Shape

Mit Gefechtsstäben, wie sie im Krieg aufgebaut wären, üben Bündnispartner noch bis 30. November den Schulterschluss. Wie klappt das nationenübergreifend?

Multinational geht es derzeit in der Rhönkaserne in Wildflecken zu. Noch bis zum 30. November üben bei der Simulationsübung "Schneller Degen 2023" die Führungsstäbe der beteiligten Brigaden an vernetzten Computern. Gefechtsfahrzeuge sind für dieses Training nicht erforderlich. Dafür gibt es Geländeerkundungen. "Es ist ganz spannend, weil die Brigaden in ihrem Charakter höchst unterschiedlich sind. Aber die können alle was", lobte Divisionskommandeur Generalmajor Ruprecht von Butler das Potenzial bei einem Medientag.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen