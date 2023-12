Main-Spessart

14.12.2023

Interview zur Debatte in Karlstadt und Marktheidenfeld: Wieso müssen wieder Geflüchtete in Schulturnhallen einziehen, Frau Sitter?

Feldbetten und Bauzäune als Sichtschutz: So sieht die Notunterkunft für Geflüchtete in der Main-Spessart-Halle in Marktheidenfeld aus. Unsere Fotos wurden beim Aufbautermin Ende November aufgenommen.

Plus Turnhallen sollten nicht mehr als Unterkünfte herhalten müssen, so die Aussage von Landrätin Sabine Sitter vor wenigen Monaten. Nun kam es anders. Was passiert ist, erklärt Sitter im Interview.

Von Carolin Schulte, Tabea Goppelt Artikel anhören Shape

Etwa 50 geflüchtete Menschen kommen aktuell jede Woche in den Landkreis Main-Spessart – zu viele, um für jeden eine eigene Wohnung zu organisieren. Die Main-Spessart-Halle in Marktheidenfeld und die Erwin-Ammann-Halle in Karlstadt müssen daher auf unbestimmte Zeit als Notunterkünfte herhalten. Vertreter von Schulen und Vereinen in den beiden Städten fühlten sich schlecht informiert und sorgen sich um die Sicherheit im Umfeld der Schulturnhallen. Landrätin Sabine Sitter ( CSU) und ihre Abteilungsleitungen Jacqueline Ratka (öffentliche Sicherheit und Ordnung) und Stefan Krebs (kommunale und soziale Angelegenheiten) reagieren im Interview auf die Fragen und Sorgen, die Leserinnen und Leser an diese Redaktion herangetragen haben.

Jacqueline Ratka: Es sind Geflüchtete aus der Türkei, aus Afghanistan, Syrien und weiter aus der Ukraine.

Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

