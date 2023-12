Tauberbischofsheim

27.12.2023

70. Geburtstag von IOC-Präsident Thomas Bach: Empfang in Tauberbischofsheim und Feier mit der Schwiegermutter

Plus Anders als früher will IOC-Präsident Thomas Bach seinen runden Geburtstag diesmal im kleinen Kreis feiern. Einem Empfang seiner Heimatstadt hat der Ehrenbürger allerdings doch zugestimmt.

Von Achim Muth

An diesem Freitag wird Thomas Bach 70 Jahre alt. Am 29. Dezember 1953 wurde er in Würzburg geboren, aufgewachsen ist er in Tauberbischofsheim. Der frühere Fechter und seit zehn Jahren mächtigste Funktionär im Weltsport möchte seinen runden Geburtstag mit seiner Frau und seiner 97-jährigen Schwiegermutter feiern. Dazu wird es einen Empfang der Stadt Tauberbischofsheim geben, dessen Ehrenbürger Bach ist. Eine große Feier, so Bach gegenüber der "Welt", passe nicht in diese Zeit mit ihren Kriegen und Krisen. Die Kritik hierzulande an seinem Führungsstil und seiner Nähe zu Autokraten lässt Bach kalt: "Ich habe festgestellt, wenn man das eine oder andere nicht liest aus Deutschland, dreht sich die Welt dennoch weiter", so der IOC-Präsident gegenüber der Nachrichtenagentur dpa.

Ob er damit auch diese dreiteilige Serie über sein Leben meint, die sich vor allem im dritten Teil kritisch mit seinen Entscheidungen und seiner Führung auseinandersetzt? Erstmals veröffentlicht wurde das Porträt mit vielen Stimmen einstiger sportlicher und sportpolitischer Weggefährten im September anlässlich Bach zehnjähriger IOC-Präsidentschaft:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

