Ist er der coolste Rentner Würzburgs? Der 70-jährige Herr Töppner liebt das Auflegen, Techno und Raves

Plus Bis 4 Uhr morgens steht er hinter dem DJ-Pult und das mit 70 Jahren. Warum der Würzburger das Auflegen liebt und was sein Geheimrezept fürs Jungbleiben ist.

Seine Lieblingsserie ist "Breaking Bad", vor wenigen Wochen hat er den neuen Film "Avatar 2"im Kino gesehen und Musik? Die liebt er! Vor allem, wenn sie tanzbar ist und provoziert. Denn wenn Jörg Töppner hinter dem DJ-Pult steht, sind harte Beats und hypnotisierende Rhythmen an der Tagesordnung.