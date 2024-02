Würzburg

Ist Würzburg Deutschlands Liebeshauptstadt? Was die Gründe sein könnten, dass hier so wenige Ehen scheitern

Eine Untersuchung zeigt: In Würzburg gibt es weniger Scheidungen als in anderen deutschen Städten.

Ein Informationsportal hat die aktuellen Scheidungsraten in 100 deutschen Städten untersucht. Wie gut Würzburg abgeschnitten hat und was die Schlussfolgerung ist.

Von Katja Glatzer

Ein Informationsportal hat die aktuellen Scheidungsraten in 100 deutschen Städten untersucht. Wie gut Würzburg abgeschnitten hat und was die Schlussfolgerung ist.

An Heiligabend vor zehn Jahren startete ihre Liebesgeschichte. Seit fast sieben Jahren sind die Würzburgerin Karla Amore und ihr Mann Sascha Klein nun glücklich verheiratet. Kennengelernt hatten sich die beiden bei der Arbeit im Sternbäck, er war Geschäftsführer, sie Servicekraft. Auch, wenn es für Amore die zweite Ehe ist, spürt sie: "Das passt einfach, und wir freuen uns jeden Tag aufs Neue, dass das Schicksal uns beide zusammengeführt hat!"

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

