Traktorenhersteller AGCO/Fendt aus Marktoberdorf hat volle Auftragsbücher und große Ziele

Der Marktoberdorfer Traktorenhersteller AGCO/Fendt will in diesem Jahr 20.000 Traktoren bauen. Wie das Unternehmen den Krisen in der Welt begegnet.

Die Auftragsbücher von AGCO/Fendt sind voll. Von elf Monaten Auftragsvorlauf sprach Christoph Gröblinghoff, Vorsitzender der Geschäftsführung der Marktoberdorfer Traktorenschmiede, bei der Jahrespressekonferenz in Wadenbrunn bei Würzburg. Der Landtechnikhersteller peilt wieder an, die Rekordmarke von 20.000 produzierten Traktoren im Jahr zu knacken. Vergangenes Jahr waren es 19.160. „Schon jetzt sind die Werke darauf angelegt, 25.000 Traktoren zu produzieren“, sagte Gröblinghoff.

Entsprechend wachse die Mitarbeiterzahl bei Fendt weiter. Diese ist seit 2017 von 4928 auf 6730 Mitarbeiter angestiegen. Zudem werde in die Fendt-Werke massiv Geld investiert: Millionen fließen demnach etwa sowohl nach Marktoberdorf als auch nach Asbach-Bäumenheim. Allein in die Forschung und Entwicklung bei Fendt steckt AGCO heuer 118,5 Millionen Euro.

Gröblinghoff: „Jeder sechste oder siebte neu verkaufte Schlepper muss nächstes Jahr ein Fendt sein!“

„Es geht uns wirklich gut“, sagte Gröblinghoff mit Blick auf weiterhin boomende Agrarmärkte. In Europa würden im Jahr rund 190.000 Traktoren verkauft – und Fendt will seinen Anteil daran weiter ausbauen: Bei Traktoren mit mehr als 80 PS liege der Marktanteil der Marktoberdorfer europaweit bei 13,2 Prozent. „Unser Ziel sind aber 15 Prozent“, sagte Gröblinghoff. „Jeder sechste oder siebte neu verkaufte Schlepper muss nächstes Jahr ein Fendt sein!“

Am stärksten ist Fendt – abgesehen von Deutschland – in Frankreich, Großbritannien (UK), Polen sowie auf der Iberischen Halbinsel. Deutschlandweit sind die Marktoberdorfer mit einem Marktanteil von 24,4 Prozent (ab 50 PS) schon weiter. Immer mehr setzt Fendt auch auf die Märkte in Übersee. Nur logisch, finden die Verantwortlichen. Denn wenn es in Nord- und Südamerika gelinge, sich mit so hohen Marktanteilen wie in Europa zu etablieren, könnte man den Absatz global verdoppeln.

Mit den richtig großen Maschinen ist ihnen das etwa in Brasilien schon gelungen, sagte General Manager Thorsten Dehner. Er berichtete auch von einem Marketingcoup in Nordamerika. Mithilfe von Countrysänger, Landwirt und Fendt-Fan Luke Bryan habe man die Beliebtheit der Marke massiv gesteigert. Daher sei man schon mit 75 Händlern an 230 Standorten vertreten und habe seit 2017 den Absatz verdoppelt.

AGCO/Fendt: 2024 soll der neue E-Traktor in Serie gehen

„Fendt global growth“ heißt die Strategie, die AGCO-Konzernchef Eric Hansotia verfolgt. Und die nicht nur für Traktoren, sondern die ganze Palette an Landmaschinen gilt, vom Mähdrescher bis zur Heuballenpresse. „Schließlich ist die ganze Welt voll mit Landwirten, die vor denselben Herausforderungen stehen!“, sagte er.

Hansotia betonte, wie wichtig das Thema Nachhaltigkeit sei. Er setzt auch auf alternative Antriebe: „Elektrik für die kleinen Traktoren, Hybride für die mittleren und Wasserstoff für die großen.“ Gröblinghoff sagte: 2024 soll der neue E-Traktor E100 in Serie gehen. Er ging auch auf den drohenden Erdgasmangel ein und sagte, dass Fendt bei Prozessen wie der Härtung schon prüfe, inwiefern sich Erdgas durch LNG oder Heizöl ersetzen lasse. Bei der Pressekonferenz auf Hofgut Wadenbrunn stellte Fendt auch seine neue 700er Traktoren-Baureihe vor.

