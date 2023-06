Giebelstadt

04:00 Uhr

Jahrestag eines tödlichen Hubschrauber-Unglücks: Was sich vor 50 Jahren auf dem Flugplatz Giebelstadt ereignet hat

Plus Beim schrecklichen Unfall am 11. Juni 1973 auf dem Flugplatz Giebelstadt waren sie Augenzeugen: Hanjo Golinski und Karl-Heinz Krause erinnern sich an das Unglück, das vier Leben auslöschte.

Von Catharina Hettiger

Das Hubschrauber-Unglück auf dem Flugplatz Giebelstadt, das vier Tote und fünf zum Teil schwer Verletzte forderte, scheint, auch 50 Jahre später, in das Gedächtnis der Giebelstädter Augenzeugen Hanjo Golinski und Karl-Heinz Krause eingebrannt zu sein. Wenn Krause beim Treffen mit dieser Redaktion detailgetreu einen Plan aufzeichnet, wo sich damals die Menschengruppe, die Autos und der Hubschrauber befunden haben; wenn einer der beiden beim Erzählen abrupt das Thema wechselt, weil die Erinnerungen zu stark werden; wenn auch heute noch beide auf dem Flugplatz die genaue Stelle zeigen können, wo das Unglück passiert ist – dann wird klar, wie sehr das Geschehene noch immer präsent ist.

"Es war die Zeit des Vietnamkriegs", erinnert sich Karl-Heinz Krause. Anfang Juni 1973 hielt sich eine in Hessen stationierte amerikanische Hubschraubereinheit mit ihren Kampfhubschraubern vom Typ Cobra für zwei Wochen am Flugplatz Giebelstadt auf, um Übungsflüge durchzuführen. Da auf dem Flugplatz jedes Wochenende sowie an Feiertagen Segelflugbetrieb herrschte, kamen die Soldaten und die Segelflieger des dort ansässigen Flugsportclub Giebelstadt bald in Kontakt. "Die Amerikaner wollten wissen, wie ein Segelflugzeug funktioniert – für sie war das bis dahin unbekannt", sagt Golinski. Am Wochenende vor dem Unglück hatten die Fluglehrer des Vereins daher alle interessierten US-Soldaten zu einem Rundflug im Segelflugzeug eingeladen.

