Jan Wiesner wird Nachfolger der Familie Knüpfing: Wie er das "Erfolgsrezept" der Geknickten in Würzburg fortführen möchte

Jan Wiesner übernimmt den Bratwurststand am Markt in Würzburg von der Familie Knüpfing. Er will am bekannten Konzept der Geknickten festhalten.

Plus Jan Wiesner übernimmt den Bratwurststand der Familie Knüpfing auf dem Markt in Würzburg. Wann es wieder die Geknickte geben wird und was neu sein wird.

Von Peter Schlembach

Für die letzten 53 Jahre stand die Familie Knüpfing am Würzburger Markt und verkaufte die beliebten Geknickten, mit oder ohne Senf. Die letzten Bratwürste aus den Händen von Silvia King (geborene Knüpfing) und ihrer Tochter Charlene King-Demling gab es am vergangenen Samstag. Am Freitag öffnet der Bratwurststand am Markt bereits wieder, diesmal unter der Leitung von Jan Wiesner.

Rezeptur der Geknickten bleibt gleich

Am bekannten Konzept der Geknickten will Wiesner nichts ändern. Die Geknickte ist "ein simples Gericht in Perfektion", so der 41-Jährige. Den Marktstand, die Einrichtung, einige Maschinen aus der Wurstküche sowie das Rezept habe Wiesner der Familie Knüpfing abgekauft. Die Bratwürste lässt er nach dem Familienrezept der Knüpfings fertigen, größtenteils seien es auch die gleichen Lieferanten. Öffnungszeiten und Preise sollen ebenfalls unverändert bleiben, so Wiesner.

