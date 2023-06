Sulzfeld

04:00 Uhr

Jetzt mit Video: Roboter "Resi" serviert im Gasthof zum Hirschen in der Rhön nun den Gästen das Essen

Plus Attraktion im Gasthof zum Hirschen in Sulzfeld: Weil kein Personal zu bekommen war, hilft nun ein Roboter. Warum Peer Wolff die neue "Kollegin" nicht mehr missen möchte.

Von Markus Büttner

Peer Wolff betreibt seit zehn Jahren den Landgasthof zum Hirschen in Sulzfeld. Wie vielen anderen Gastronomen bereitete ihm der Personalmangel, welcher in der Branche besonders spürbar ist, große Sorgen. "Resi", ein hochmoderner und intelligenter Serviceroboter, schafft nun Abhilfe und begeistert Gäste sowie Kolleginnen und Kollegen gleichermaßen.

Es ist Sonntagmittag und der Biergarten vom Landgasthof zum Hirschen ist gut gefüllt. Blasmusik ist an solch einem Ort eigentlich nichts Ungewöhnliches. Die Quelle, aus der die Musik ertönt, jedoch schon. Viele Gäste richten ihre Köpfe auf, zücken ihre Handys. "Das gibt’s ja nicht. Das glaube ich nicht." Eine Mittvierzigerin reißt fasziniert die Augen auf, ein älterer Herr versteht die Welt nicht mehr. Was ist hier in Sulzfeld los?

