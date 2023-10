Würzburg

17:00 Uhr

Jetzt steht es fest: Diese 14 Männer und 9 Frauen vertreten die Region im neuen unterfränkischen Bezirkstag

Plus Viel Geduld brauchten die Kandidaten, bis am Mittwoch das Ergebnis der Bezirkswahl bekannt gegeben wurde. Die Vorderen auf den Parteilisten konnten sich durchsetzen.

Von Andreas Jungbauer Artikel anhören Shape

Es hat lange gedauert, am Mittwochnachmittag stand dann nach der Landtagswahl auch das komplette Ergebnis der unterfränkischen Bezirkswahl fest. Somit ist klar, welche 23 Frauen und Männer – zehn von ihnen neu – in den kommenden fünf Jahren im Bezirkstag sitzen. Er gilt als "Sozialparlament", weil er vor allem soziale Aufgaben in der Region finanziert. Aber auch die Kultur wird vom Bezirk gefördert.

Zehn Direktmandate für die CSU, 13 Listenmandate für andere Parteien

Wie berichtet, legte die CSU um 2,7 Prozentpunkte zu und wurde mit 40,3 Prozent der Gesamtstimmen klar stärkste Kraft. Sie holte alle zehn Direktmandate. Die deutlichsten Zuwächse verbuchte die AfD mit einem Plus von 5,7 Punkten auf 15,3 Prozent, statt bisher zwei stellt die Rechtsaußen-Partei nun vier Bezirksräte. Freie Wähler (13,8 Prozent) und Grüne (12,8) sind jeweils mit drei, die SPD (10,0) mit zwei Bezirksräten und die FDP (2,9) mit einem Mandat vertreten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

