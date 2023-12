"Joseph Goebbels-Gymnasium": Eintrag des Würzburger Röntgen-Gymnasiums auf Google Maps in NS-Verbrecher umbenannt

Plus Das Würzburger Röntgen-Gymnasium war am Freitag auf Google Maps unter falschem Namen gelistet. Jetzt sind Staatsschutz und das Kommissariat für Cybercrime aktiv.

Eine Google-Suche nach dem Begriff "Röntgen-Gymnasium Würzburg" hat am Freitagvormittag zu einem falschen Ergebnis geführt. Die Schule wurde von der Suchmaschine zwar gelistet, sie tauchte zwischenzeitlich jedoch als "Joseph Goebbels-Gymnasium" und "Josef Mengele-Gymnasium" auf. Unsere Redaktion erfuhr davon durch einen Hinweis.

Nikolaus Kocher, Schulleiter des Röntgen-Gymnasiums, zeigt sich am Freitagmittag entsetzt. "Das ist nur auf Google geändert worden, wir haben das sofort zur Anzeige gebracht", sagt Kocher, der durch die Anfrage der Redaktion von dem Vorfall erfahren hat.