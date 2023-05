Main-Spessart

04:00 Uhr

Jugendamt will früheren Pflegeeltern eines Heimkindes keine Kosten bei Heimfahrten erstatten

Plus Die Kläger sind der Meinung, dass die Fahrten therapeutisch notwendig sind. Das Jugendamt Main-Spessart sieht dies anders, es gebe keinen Anspruch auf eine Kostenerstattung.

Von Christian Ammon Artikel anhören Shape

Eine Junge war eineinhalb Jahre alt, als ihn das Jugendamt des Landkreises Main-Spessart in einer Pflegefamilie im Raum Gemünden unterbrachte. Den leiblichen Eltern hat das Familiengericht 2011 die elterliche Sorge entzogen. Nach zehn Jahren stieß die Familie an ihre Grenzen und brachte den heute 14-Jährigen im Heim eines Jugendhilfezentrums in Pfaffenhofen unter. Bis heute leidet der Jugendliche unter den Auswirkungen einer massiven frühkindlichen Bindungsstörung und neigt zu Suchtverhalten. Doch noch immer ist der Kontakt eng, die Pflegefamilie fühlt sich verantwortlich für den jungen Mann: "Ich habe dich nicht geboren, habe mich aber dafür entschieden, immer für dich da zu sein", erklärte die Mutter vor Gericht ihre enge Beziehung.

Für das Jugendamt endete das Pflegeverhältnis dagegen im August 2020 mit der stationären Heimunterbringung und beendete die an die Familien ausgezahlten Hilfen zur Erziehung. Nun begegneten sich beide Parteien vor Gericht. Die Familie wollte zumindest die Verpflegungskosten bei längeren Heimfahrten erstattet bekommen. Das Würzburger Verwaltungsgericht entschied nun, dass das Jugendamt nochmals über die beantragte Kostenerstattung zu entscheiden hat. Unter Umständen könne diese dem jungen Mann als Antragssteller von Eingliederungshilfe zustehen. Für das Gericht sei dabei entscheidend, inwiefern die Familienheimfahrten "originär Bestandteil der Eingliederungshilfe" sind, so der Vorsitzende Richter Thomas Hansen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen