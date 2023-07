Junge Bäuerin: Julia Klüber ist von der Landwirtschaft fasziniert - trotz des anstrengenden Alltags

Plus "Die Arbeit in der Natur gibt Kraft und Energie." Das sagt Julia Klüber aus Mellrichstadt. Die 33-Jährige betreibt mit ihrem Ehemann eine Bio-Landwirtschaft.

Morgens mit den Hühnern aufstehen, abends und an den Wochenenden arbeiten, wenig Freizeit und eingeschränkte Urlaubsmöglichkeiten. Die Arbeit für einen Landwirt oder eine Landwirtin ist nicht immer einfach. Davon hat sich jedoch Julia Klüber aus Mellrichstadt nicht abschrecken lassen.

Als die 33-Jährige ihren Mann Johannes kennenlernte und erfuhr, dass dieser eine Landwirtschaft unterhält, habe sie sich sogar gefreut, wie sie heute erzählt. Ihr gefällt das Leben auf dem Bauernhof, mit allem drum und dran.