Untermerzbach

12:18 Uhr

Junge Frau aus Untermerzbach stirbt nach Notkaiserschnitt: Freunde starten eine besondere Spendenaktion

Plus Wer helfen will, kann einen "Stein für Svenja" ersteigern. Und zwar über eine Facebook-Gruppe. Das Geld geht an Svenjas Hinterbliebene.

Von Martin Sage

Ihrem Baby hat sie noch das Leben geschenkt. Dann hat ihr der Tod ihres genommen. Es ist ein besonders schwerer und trauriger Schicksalsschlag, der eine junge Familie aus Untermerzbach (Lkr. Haßberge) getroffen hat: Per Notkaiserschnitt hatte die 30-jährige Svenja L. Anfang Januar ihr zweites Kind in Coburg zur Welt gebracht, drei Tage später ist die junge Frau tot. Gestorben offenbar an einer Infektion, Ärzte hatten sie zuvor ins Koma versetzt.

