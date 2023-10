Marktheidenfeld

04:00 Uhr

Junge Geschäftsführerin verwirklicht ihren Traum und übernimmt asiatisches Restaurant in Marktheidenfeld

Vu ist die neue Geschäftsführerin des asiatischen Restaurants in der Mitteltorstraße 16 in Marktheidenfeld. Mit der Unterstützung ihrer Familie macht sie einen neuen Anfang in Marktheidenfeld.

Thi Ngan, oder kurz genannt Vu, ist 25 Jahre alt und lebt erst seit einem Monat in Marktheidenfeld. Ihr Heimatort liegt in Thailand. Dort leben auch ihre Eltern. Seit drei Jahren wohnt sie schon in Deutschland, hat in Berlin ein Restaurant betrieben. Das hat sie aufgegeben und ist mit ihrem zweijährigen Sohn und einem Freund nach Marktheidenfeld gekommen. "Ich wollte etwas Ruhigeres, etwas Kleineres. Ich finde Städte wie Marktheidenfeld sind freundlicher als Großstädte wie Berlin", meint sie und deutet an, dass die Arbeit in Berlin belastend für sie war. In Marktheidenfeld hat sie nun das Restaurant "Asia Quan" in der Mitteltorstraße 16 von ihrem Onkel übernommen.

"'Zendo' heißt 'schöner Beginn'", sagt sie. Vu betreibt zusammen mit zwei Mitarbeitern das neue Restaurant. "Meine Tante und mein Onkel können hier auf meinen Sohn aufpassen, solange ich arbeite", sagt sie. Das Restaurant hat sie zehn Tage lang renoviert.

