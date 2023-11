Würzburg

04:26 Uhr

Junge Gründer aus Mainfranken erzählen: So ist der Alltag im Start-up wirklich

Plus Um die ungeschminkte Wahrheit ging es kürzlich bei einem Treffen der Gründerszene in Würzburg. Dabei wurde mit Vorurteilen aufgeräumt. Fünf Betroffene erzählen.

Von Mara Kuth

In diesem Jahr sind in Deutschland bis Anfang Oktober schon mehr Start-ups pleite gegangen als im gesamten vergangenen Jahr. Das ergab eine Erhebung des Datendienstes Startupdetector, die vom Handelsblatt in Auftrag gegeben worden war. Da stellt sich die Frage: Wie steht es um die Gründerszene in Unterfranken?

Bei einem "Start-up-Slam" der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt (THWS) traten kürzlich fünf Gründer und Gründerinnen gegeneinander an. Dabei ging es nicht um ihre Erfolgsgeschichten, sondern um Überraschungen, Hürden und Misserfolge beim Gründen. Die Teilnehmenden zeigten, dass es nicht ausreicht, einfach nur eine gute, innovative Idee zu haben. Ihre Erfahrungen gehen viel weiter.

