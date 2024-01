Würzburg

20.01.2024

Schlittenunfall in den Weinbergen bei Würzburg: Jungen retten ihrem Freund vermutlich das Leben

Am Samstag stürzte ein 12-Jähriger im Frauenland beim Schlittenfahren in ein Regenauffangbecken.

Plus Ein 12-Jähriger stürzte am Samstag beim Schlittenfahren in Würzburg in ein Regenauffangbecken. Zwei seiner Freunde reagierten geistesgegenwärtig.

Am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr waren drei Freunde in den Weinbergen des Würzburger Stadtteils Frauenland mit ihren Schlitten unterwegs. Während des Rodelns auf einem Fußweg in der Nähe des Äußeren Neubergwegs stürzte ein Zwölfjähriger mit seinem Bob etwa vier Meter tief in ein Regenauffangbecken, sagte Mark Berninger, Pressesprecher der Berufsfeuerwehr Würzburg.

Da der Junge zunächst regungslos im Eiswasser lag, sprang einer seiner Freunde geistesgegenwärtig aus rund zwei Meter Höhe zu ihm ins Wasser und hielt den durch den Sturz schwerverletzten Jungen über Wasser. Sein anderer Freund holte eine Fußgängerin zur Hilfe. Diese verständigte die Rettungskräfte über die Notrufnummer 112.

