Junger Pianist aus Würzburg in ARD-Sendung "Klein gegen Groß": So ging das Hör-Duell aus

Plus Der elfjährige Parzival Namsoongnein aus Würzburg lieferte sich am vergangenen Samstag bei "Klein gegen Groß" ein Wett-Hören. So ging das Duell aus.

Von Saskia Moldenhauer

Eine gewagte Behauptung sorgte am vergangenen Samstag für Staunen bei der ARD-Sendung "Klein gegen Groß". Der elfjährige Parzival Namsoongnein aus Würzburg-Heidingsfeld behauptete: "Ich kann in jedem Popsong den tiefsten und höchsten gesungenen Ton erkennen und bin darin besser als Klassik-Weltstar Daniel Hope!"

Parzivals Theorielehrer, Joachim Schneider, am PreCollege der Hochschule für Musik Würzburg (HfM), hatte seinen Schüler auf Anfrage des Senders vorgeschlagen. Am vergangenen Samstag musste er sich in der Sendung im Hör-Duell gegen den Geiger Daniel Hope beweisen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

