Kabel Eins "Mein Lokal, Dein Lokal": Hat die puristische Küche des Gambero Rosso in Eibelstadt überzeugt?

Plus Oder konnte ihr die Konkurrenz nichts abgewinnen? Was Mike Süsser dazu sagt und wie viele Punkte das "Gambero Rosso" erzielen konnte.

Nachdem Kabel Eins das Restaurant "Gambero Rosso" in Eibelstadt eingeladen hatte, bei der TV-Sendung "Mein Lokal, Dein Lokal" mitzumachen, hatte sich die Familie Cannizzaro dafür entschieden, dass Giorgia, die Tochter des Inhabers Domenico, das Restaurant repräsentieren sollte. Damit ist sie eine der insgesamt fünf Teilnehmer in der aktuellen Würzburger Runde.