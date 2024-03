Lohr

01.03.2024

Zitternd, frierend und völlig durchnässt: Kätzchen vor dem Lohrer Tierheim ausgesetzt

Plus Mitarbeiterinnen fanden vor einigen Tagen am Morgen ein Kätzchen in einer winzigen Transportbox am Fuß der Treppe zum Wally-Bangert-Tierheim.

Von Bearbeitet von Thomas Josef Möhler

Zitternd, frierend und völlig durchnässt – so fanden Mitarbeiterinnen vor einigen Tagen am Morgen ein Kätzchen in einer winzigen Transportbox am Fuß der Treppe zum Wally-Bangert-Tierheim. Es war offensichtlich nachts ausgesetzt worden. Marianne David, die Vorsitzende des Tierschutzvereins Main-Spessart, appellierte in einem Gespräch mit dieser Redaktion, den Kontakt zum Verein zu suchen, wenn man ein Tier nicht behalten kann.

Das noch sehr junge Kätzchen sei offensichtlich in der viel zu kleinen Transportbox vor der überdachten Tierheimtür abgestellt worden. Durch seine Bewegungen sei die Box die Treppe hinabgerollt, sodass das Kätzchen dem nächtlichen Regen ausgesetzt war. Auch als das Tier von den Mitarbeiterinnen getrocknet und aufgewärmt worden war, habe das Zittern dennoch nicht aufgehört. Nach Davids Worten leidet Angel, wie das Kätzchen genannt wurde, an Ataxie. Bei der seltenen Erkrankung ist das Zusammenspiel verschiedener Muskelgruppen gestört, woraus das Zittern resultiert. "Angel zittert dauernd, wenn sie aufgeregt ist, wird es schlimmer", berichtete David.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .