Würzburg

04:00 Uhr

Kaiserschnitt oder natürliche Geburt? Was ein Gynäkologe aus Würzburg dazu sagt

Plus Fast jede dritte Geburt in einer deutschen Klinik ist ein Kaiserschnitt. Chefarzt Dr. Hanns-Jörg Grimminger von der Missioklinik Würzburg erläutert, warum das so ist.

Von Claudia Kneifel

Keine Geburt gleicht einer anderen und jede Frau empfindet sie anders. Eine selbstbestimmte, natürliche Geburt, möglichst ohne große Schmerzen: das wünschen sich alle werdende Mütter.

In der Realität kommt es oft anders. Immer mehr Kinder kommen per Kaiserschnitt zur Welt – geplant oder per Notkaiserschnitt. Fast jede dritte Geburt in einem deutschen Krankenhaus ist ein Kaiserschnitt. Rund 220.700 Frauen haben laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2020 so entbunden. Damit lag die Kaiserschnittrate bundesweit bei 29,7 Prozent.

