16.04.2023

Kamera filmt Gockel-Killer: Nachbar brach nachts in Hühnerstall ein und köpfte nervenden Hahn

Plus Vor dem Amtsrichter bestreitet der Angeklagte trotz erdrückender Beweise die Tat. Warum er dafür fast im Gefängnis gelandet wäre.

Von Stefan Sauer

Die Aufnahme zeigt nur schwarzen und dunkelgrauen Hintergrund – bis von links eine Gestalt ins Bild rückt, Kopf und Oberkörper sind kurz zu sehen: Heller Hoodie, weißes Gesicht, markant-spitze Nase. Dann ist die Person nicht mehr zu sehen, sie bückt sich wohl – und in Bodennähe, außerhalb des Aufnahmebereiches der Kamera, muss ein ziemlicher Kampf stattfinden. Federn fliegen durch die Luft, das dauert eine ganze Weile, bis die Aufnahme plötzlich stoppt.

Am nächsten Morgen bemerkt eine 28-jährige Laborantin beim Verlassen ihres Anwesens in dem Dorf nahe Schweinfurt, dass die Tür zum Hühnerstall aufgebrochen ist und das Vorhängeschloss fehlt. Drinnen ist das Drahtgitter zerstört, hinter dem sich der Hahn befinden müsste. Doch nur die beiden Hühner sind wohlauf. Der Hahn liegt tot am Boden, sein Kopf wurde abgetrennt. Wer macht so was, und warum eigentlich?

