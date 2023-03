Schweinfurt

26.03.2023

Kampf für den Erhalt der Galeria-Kaufhof-Filiale in Schweinfurt: Ministerpräsident Söder spricht mit Mitarbeitenden

Hilfe vom Freistaat und von Ministerpräsident Markus Söder (CSU, Mitte) erhoffen sich die Mitarbeitenden von Galeria Kaufhof in Schweinfurt. Ver.di-Gewerkschaftssekretär Peter König übergab Söder eine Resolution vor Beginn des CSU-Frühjahrsempfangs in Dittelbrunn.

Plus Vor dem Frühlingsempfang der CSU im Landkreis Schweinfurt in Dittelbrunn übergab Ver.di eine Resolution an Markus Söder. Was er ihnen sagte und was sie fordern.

Sie fielen auf und sie hatten was zu sagen: Rund 30 Beschäftigte der von der Schließung zum 31. Januar 2024 bedrohten Filiale von Galeria Kaufhof in Schweinfurt kamen mit Banner, roten Luftballon-Herzen und einer Resolution zum CSU-Frühlingsempfang in Dittelbrunn. Diese überreichte Ver.di-Gewerkschaftssekretär Peter König an CSU-Ministerpräsident Markus Söder. Das Gespräch war zwar nicht lange, stimmte Belegschaft und Gewerkschaft aber zuversichtlich.

Auch Schweinfurts Oberbürgermeister Sebastian Remelé ( CSU) und Landrat Florian Töpper ( SPD) hatten sich im Vorfeld viel Zeit genommen, um mit den Mitarbeitenden zu sprechen, sie in ihrem Kampf für den Erhalt der Filiale zu bestärken und die Solidarität von Stadt und Landkreis zu versichern.

