Schweinfurt

26.03.2023

Kampf für Erhalt von Galeria-Kaufhof-Filiale in Schweinfurt: Ministerpräsident Söder spricht mit Mitarbeitenden

Hilfe vom Freistaat und von Ministerpräsident Markus Söder (CSU, Mitte) erhoffen sich die Mitarbeitenden von Galeria Kaufhof in Schweinfurt. Ver.di-Gewerkschaftssekretär Peter König übergab Söder eine Resolution vor Beginn des CSU-Frühjahrsempfangs in Dittelbrunn.

Plus Vor dem Frühlingsempfang der CSU im Landkreis Schweinfurt in Dittelbrunn übergab Ver.di eine Resolution an Markus Söder. Was er ihnen sagte und was sie fordern.

