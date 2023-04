Kampf um die Bratwurst in Würzburg: Ein Teil des Stadtrats will vegetarischen Hafensommer noch stoppen

Plus "Erzieherisch und übergriffig": Per Antrag wollen mehrere Stadtratsfraktionen Beschränkungen des Speiseangebots verhindern – und fürchten einen Präzedenzfall für Kiliani.

Der Kampf um die Bratwurst beim Würzburger Hafensommer geht in die zweite Runde: Nachdem die Entscheidung der Veranstalter, bei dem Musikfestival an der Hafentreppe hinter dem Kulturspeicher zum ersten Mal nur vegetarische Speisen anzubieten, bereits im Kulturausschuss des Stadtrats für Diskussionen sorgte, liegt jetzt ein interfraktioneller Antrag von CSU, Freien Wählern und FDP/Bürgerforum vor. Das Ziel: Die "Sortimentsbeschränkung" beim Essensangebot des Hafensommers soll verhindert werden.

Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU), Bürgermeisterin Judith Jörg (CSU) und Alt-Oberbürgermeister Jürgen Weber (ÖDP/WL) haben den Antrag ebenfalls unterzeichnet. Auch der OB stellt sich damit gegen die Entscheidung des städtischen Kulturreferats, zum zweiten Mal in Folge keine Fleischgerichte beim Hafensommer anzubieten.