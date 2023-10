Kitzingen

19.10.2023

Kaninchenhaltung in der Kritik: Peta konfrontiert Staatsgut Kitzingen mit Vorwürfen

Die Tierschutzorganisation Peta wirft dem Bayerischen Staatsgut in Kitzingen vor, dass die Kaninchen dort in zu kleinen und verdreckten Käfigen gehalten werden (Symbolbild).

Plus Nach der Kritik der Tierschutzorganisation Peta hat das Veterinäramt die Kaninchenhaltung im Staatsgut Kitzingen überprüft. Der Chef des Staatsguts weist Vorwürfe zurück.

Von Julia Lucia Artikel anhören Shape

Das Bayerische Staatsgut Kitzingen, besser bekannt als Kitzinger Geflügelzucht, sieht sich mit schweren Vorwürfen der Tierschutzorganisation Peta konfrontiert. Sie beschuldigt laut einer Pressemitteilung den Betrieb in der Mainbernheimer Straße in Kitzingen, dass Kaninchen in viel zu kleinen und verschmutzen Gitterkäfigen gehalten werden. Außerdem hätten sie weder Tageslicht noch genügend Einstreu.

Peta bezieht sich bei diesen Angaben auf einen Informanten, der sich im Staatsgut umgesehen hat. Ob er dort arbeitet oder eingeschleust wurde, geht aus der Pressemitteilung nicht hervor. Zudem rieche es laut Meldung in dem Stall penetrant nach Kot, unterhalb der Käfige sammelten sich die Fäkalien der Tiere. Und die Tiere würden nur gehalten, um in den Lehrgängen "Schlachten von Kaninchen" getötet zu werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .