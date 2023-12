Kapitän Dennie Michel verlässt nach dieser Saison den Fußball-Bayernligisten FV 04 Würzburg: Das ist der Grund

Plus Für den 31-Jährigen, der seit acht Jahren bei den Blauen spielt und seitdem 180 Pflichtspiele für die Nullvierer absolviert hat, beginnt im nächsten Sommer ein neues Kapitel.

Dennie Michel hatte sich am vergangenen Samstag mit einer Nachricht an Freunde und Fans des FV 04 Würzburg gewandt. Zuvor hatte er mit den Verantwortlichen über seinen Entschluss gesprochen und diesen auch seinen Mitspielern eröffnet: "Es ist mir unfassbar schwergefallen, das mitzuteilen. Das war eine sehr emotionale Sache für mich", sagt der 31-Jährige im Gespräch mit dieser Redaktion. Er wird den FV im Sommer nach dann acht Jahren verlassen.

"Mein Entschluss steht schon sehr lange fest", erklärt Michel. Bewusst habe er abgewartet, diesen auch öffentlich zu kommunizieren, "da ich kein falsches Signal in einer sportlich schwierigen Situation senden wollte". Denn mit dieser habe seine Entscheidung "zu 100 Prozent nichts zu tun", betont er. Michel meint die Turbulenzen im Verein, die im Oktober und November mit dem Rücktritt von Trainer Harald Funsch und der kurz danach abgehaltenen Mitgliederversammlung entstanden waren, bis mit Philipp Eckart ein neuer Trainer gefunden war.