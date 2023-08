Haßfurt

19.08.2023

Kaputte Tische und Stühle, leere Wodkaflaschen: Ein Café in der Haßfurter Altstadt leidet unter Vandalismus

Plus Unbekannte haben in den letzten Wochen immer wieder die Außentische des Cafés "Kleine Auszeit" beschädigt. Wie will sich die Besitzerin dagegen wehren?

Das Café "Kleine Auszeit" liegt beschaulich und ruhig in einer Gasse direkt neben dem "Oberen Turm" in Haßfurt. Tagsüber können die Gäste ihre Auszeit vom Alltag abseits der viel befahrenen Hauptstraße genießen. Doch genau die ruhige Lage wird dem Café nachts zum Verhängnis. In den letzten zehn Wochen kam es fast täglich zu Vandalismus an ihrem Inventar durch ungebetene Gäste, berichtet die Geschäftsführerin Nina Birner.

Mutwillige Zerstörung und Vermüllung

Ende Juli machte dann die Café-Betreiberin ihrem Ärger über Facebook und Instagram Luft. Der endgültige Auslöser: In der Nacht vom 29. auf den 30. Juli war einer ihrer Tische mutwillig stark beschädigt worden. Unbekannte hatten die Tischplatte herausgeschlagen und zwei leere Wodkaflaschen hinterlassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

