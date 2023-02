Kartellamt genehmigt die Fusion: Gelder & Sorg zählt jetzt zu den größten VW-Autohändlern Deutschlands

Plus Der Zusammenschluss mit unterfränkischer Beteiligung firmiert unter dem Namen AVEMO. Etwa 40.000 Fahrzeuge jährlich vermarkten die vier Häuser künftig gemeinsam.

Die Fusion ist perfekt: Vier Autohäuser aus ganz Deutschland haben sich zu einem neuen Händler-Quartett zusammengeschlossen – unter ihnen Gelder & Sorg aus dem unterfränkischen Landkreis Haßberge. Das Bundeskartellamt hat den Fusionsplänen die Freigabe erteilt. Der Behörde zufolge fiel die Entscheidung bereits Mitte Dezember 2022. Demnach habe es keine "kartellrechtlichen Bedenken" gegen den Zusammenschluss gegeben. Die neue Holding firmiert künftig unter dem Namen AVEMO.