Haßfurt

04:00 Uhr

Katastrophe mit Ansage: Warum in Unterfranken 1500 Kinder keinen Arzt haben und was das für den Winter heißt

Plus In der Region fehlen Kinderärzte, in der Versorgung klaffen bereits erste Lücken. Mediziner warnen eindringlich – und kritisieren die Bedarfsplanung.

Von Susanne Schmitt

Zu viele kleine Patienten, zu wenig Kinderärzte und verzweifelte Eltern: In der Versorgung von Kindern und Jugendlichen klaffen Lücken, auch in Unterfranken kann mancherorts nicht mehr jede Familie von einem Arzt betreut werden. Statistisch gesehen aber ist laut der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) kein Landkreis in der Region unterversorgt. Wie kann das sein? Und was muss passieren, gerade mit Blick auf den Beginn der nächsten Erkältungssaison?

"Ein Versorgungsgrad von 100 Prozent reicht heute nicht mehr, um die Patienten wirklich zu versorgen", sagt Kinderarzt Christian Rein. "Das ist Augenwischerei." Rein leitet gemeinsam mit Dr. Arman Behdjati-Lindner das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) für Kinder- und Jugendmedizin Haßberge. Es ist das einzige im Landkreis, gut 6000 Patienten werden hier pro Quartal behandelt.

