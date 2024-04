Würzburg

12:50 Uhr

Kaufhaus Wöhrl schließt Modegeschäft "Völk" in Würzburg: Aus nach über 170 Jahren Bestehen

Das Modehaus "Völk" am oberen Markt in Würzburg wird bald schließen.

Plus Das Modehaus Wöhrl will sich verkleinern und schließt deshalb das Damenmode-Geschäft "Völk" am oberen Markt in Würzburg. Was wird aus den 18 Beschäftigten?

Von Gina Thiel

Nachdem aktuell die Sorge um die Schließung des Warenhausriesen Galeria Karstadt Kaufhof in Würzburg groß ist, kündigt nun auch das Kaufhaus Wöhrl seine Verkleinerung an. Die Filiale "Völk" am oberen Markt in Würzburg soll geschlossen werden. Das erklärt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Der Mietvertrag sei zum 31. März 2025 gekündigt.

Das Modegeschäft Völk gibt es bereits seit über 170 Jahren in Würzburg. Damals, 1846 eröffnete Georg Völk sein Geschäft, damals noch in der Kamelitenstraße. Später dann zog der Laden an den heutigen Standort am oberen Markt. Im Jahr 1985 kaufte das Unternehmen Wöhrl das Geschäft am oberen Markt auf und Völk spezialisierte sich seitdem ausschließlich auf Damenmode. Doch damit soll in weniger als zwölf Monaten Schluss sein.

