Schweinfurt

13.01.2024

Kaufhof Schweinfurt: War der letzte Einkaufssamstag gleichzeitig auch der letzte Tag überhaupt?

Das letzte Verkaufswochenende in der Galeria Kaufhof in Schweinfurt am Samstag, 13. Januar. Damit geht eine Kaufhausära in Schweinfurt zu Ende. Das Untergeschoss ist schon leergeräumt.

Plus Stück für Stück sind die Waren verschwunden, nach und nach Regale und Geschosse geleert worden. Am 1. Februar muss das Gebäude besenrein sein. Wie ist die Stimmung?

"Nur noch vier Tage": Das sagen zumindest die Plakate, die noch am Samstag, 13. Januar, in den Schaufenstern des Kaufhofs hängen. Demnach wäre Mittwoch, 17. Januar, der letzte Tag. Wahrscheinlicher aber scheint, dass der vergangene Samstag nicht nur der letzte Einkaufssamstag in der Geschichte des Kaufhauses am Jägersbrunnen war, sondern auch der endgültig letzte Tag Kaufhof in Schweinfurt. Es ist so gut wie alles weg, nur noch im Erdgeschoss wird Ware verkauft. Auch ist früher Schluss: Das Haus schließt statt um 19 schon um 18 Uhr.

Wer eine Kaufhof-Kundenkarte hat, war sicher verwundert über eine Zuschrift vergangene Woche. "Ihre Filiale schließt zum 31. Januar", hieß es da, obwohl auf der Homepage schon längst Mitte Januar als Zeitpunkt der Schließung genannt wurde. Konkretere Aussagen gibt es nicht. Bis auf die, dass am 1. Februar das Gebäude besenrein dastehen muss.

