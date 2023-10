Würzburg

04:00 Uhr

Kaum noch Schweine im Stall: Warum geben in Unterfranken immer mehr Landwirte die Nutztierhaltung auf, Herr Lukas?

Immer weniger Milchkühe, immer weniger Schweine: Heiko Lukas, zuständig für Agrarstruktur und Umweltbelange in der Landwirtschaft bei der Regierung von Unterfranken, erklärt den Rückgang der heimischen Nutztierhaltung.

Von Claudia Kneifel

In Unterfranken gibt es immer weniger Landwirte, die Tiere halten. Laut Statistischem Landesamt zeigt sich der Strukturwandel vor allem bei der Schweine- und Milchkuhhaltung. Die Anzahl der Betriebe mit Milchkühen ist seit 1999 von 2696 Betrieben auf mittlerweile 541 Betriebe gesunken. Bei den Schweinehaltern ist der Rückgang noch gravierender: Gab es 1999 noch 5711 Schweinemäster oder Ferkelzüchter in Unterfranken, sind heute nur noch 781.

Die Fleischerzeugung ist dem Statistischen Landesamt zufolge bayernweit seit 2013 um 15 Prozent zurückgegangen, die Erzeugung von Schweinefleisch sank sogar um mehr als 20 Prozent. Das liege an der schwierigen Marktlage und fehlenden verlässlichen Rahmenbedingungen der Politik, sagt Heiko Lukas, bei der Regierung von Unterfranken zuständig für Agrarstruktur und Umweltbelange in der Landwirtschaft. Im Interview erklärt der Agrar-Ingenieur, was das für die Zukunft der heimischen Betriebe heißt.

