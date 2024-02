Kaum zu glauben: Feuerwehrauto in Kaltensondheim ist älter als die meisten aktiven Mitglieder, aber es gibt kein neues

Plus Die Worte von Biebelrieds Bürgermeister Roland Hoh waren eindeutig: "Wir können uns das schlicht nicht leisten", sagte er am Freitagabend auf der Jahreshauptversammlung der Kaltensondheimer Feuerwehr. Damit war das vorangegangene nochmalige Werben von Kommandant Tobias Czech um ein neues Feuerwehrauto vollends gescheitert.

Das Thema zieht sich schon seit Jahren durch die Feuerwehrversammlungen in Kaltensondheim: Das derzeitige Fahrzeug ist alt, reparaturanfällig und die Einsatzbereitschaft nicht sichergestellt. "Das Durchschnittsalter der Feuerwehrler liegt bei 31,4 Jahren – das Fahrzeug ist älter", sagte Czech. Er monierte zu wenig Ausgaben für das Ehrenamt in der Gemeinde und wünschte sich ein offenes Ohr für die Anliegen.